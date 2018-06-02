Британским супермаркетам запретят размещать сладости у касс

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Британские власти запретят супермаркетам размещать сладости у касс и продавать вредную еду по акциям "два по цене одного". Как сообщает The Telegraph, в рамках борьбы с ожирением также рассматривается возможность ограничить использование мультипликационных персонажей в рекламе вредной пищи.

Еще одна инициатива, которая пока только рассматривается, предусматривает продажу энергетиков только лицам старше 16 лет.

Министр здравоохранения Джереми Хант, который является одним из авторов изменений в законодательство, также предлагает с 2020 года запретить рекламировать продукты с высоким содержанием сахара или соли по телевидению до 21:00.

Как выяснило издание, еще одним шагом по борьбе с ожирением может стать запрет ресторанам и кафе предлагать бесплатно доливать посетителям сладкую газировку.

В Великобритании запрещено рекламировать вредную пищу в детских программах, но исследования показывают, что британские дети около 64% процентов времени, проведенного перед телевизором, смотрят иные передачи помимо детских.

Процент первоклассников, страдающих от ожирения, растет в стране уже второй год подряд. У почти 10% детей в возрасте 4-5 лет, по данным на 2016-2017 год, есть лишний вес.