Один из лидеров талибов задержан в Афганистане

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Армейский спецназ задержал заместителя теневого главы радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в приграничном с Таджикистаном уезде Дашти-Арчи провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана, сообщили в субботу в штабе корпуса специального назначения афганской национальной армии.

В ходе спецоперации по очистке территории уезда Дашти-Арчи военнослужащими батальона спецназа задержан заместитель теневого главы талибов в этом уезде Мавлави Наджибулла, говорится в сообщении.

Подробности задержания лидера боевиков не приводятся.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.