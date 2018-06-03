Второй тур выборов мэра Кишинева состоится в воскресенье

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В воскресенье пройдет второй тур выборов мэра Кишинева. Как сообщили корреспонденту "Интерфакса" в Центральной избирательной комиссии, для проведения выборов в Кишиневе будет открыто 306 избирательных участков. Они будут открыты с 7.00 до 21.00.

За мандат мэра Кишинева борются представители левой и правой оппозиции - лидер фракции Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева Иван Чебан и председатель проевропейской партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе. В первом туре выборов, который состоялся 20 мая, И.Чебан набрал 40,97% голосов избирателей, а А.Нэстасе - 32,12 %. Остальные восемь кандидатов значительно отстали от основных двух конкурентов.

Кандидат от правящей в Молдавии Демократической партии Сильвия Раду, которой прочили победу на выборах, заняла только третье место, набрав менее 18% голосов избирателей. Этот результат местные эксперты расценили как "сокрушительное поражение власти".

Ион Чебан представляет Партию социалистов, выступающую за сближение с Россией и интеграцию в Евразийский Экономический союз. В поддержку его кандидатуры неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон. Однако в ходе избирательной кампании И.Чебан ушел от темы геополитики и делал акцент на решении проблем Кишинева. Он заявил также, что в случае победы на выборах мэра Кишинева приостановит свое членство в Партии социалистов и не будет заниматься политикой.

Андрей Нэстасе в избирательной кампании делал акцент на политике. Он не скрывает, что рассматривает пост мэра как трамплин для дальнейшей политической борьбы. Он заявил, что будет и далее бороться с главным молдавским олигархом - лидером Демократической партии Владом Плахотнюком (заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в покушении на убийство - ИФ), который "захватил все государственные учреждения".

Эксперты рассматривают шансы двух кандидатов как равные. По их мнению, итоги выборов будут зависеть от активности электората. При этом у А.Нэстасе появятся шансы на победу при более высокой активности избирателей, так как его электорат в первом туре был недостаточно активен.

Для проведения выборов в воскресенье отпечатано 634 547 бюллетеней для голосования, в том числе 408 080 на румынском языке и 226 467- на русском.

В первом туре выборов было отпечатано более чем на 100 тысяч бюллетеней больше - 752 460 бюллетеней. Во втором туре было решено напечатать меньше, так как активность 20 мая была низкой. В выборах участвовало чуть более 225 тыс. избирателей, что составляет 35,42% от общего количества зарегистрированных избирателей - 632 079 человек.

В отличие от первого тура, во втором туре местных выборов нет минимальной явки избирателей для признания выборов состоявшимися. Выборы состоятся независимо от количества избирателей, принявших в них участие. Для наблюдения за ходом голосования ЦИК аккредитовал более 800 человек, в том числе - более 50 зарубежных наблюдателей. Результаты выборов станут известны в воскресенье вечером в течение двух часов после закрытия избирательных участков.