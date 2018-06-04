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Победивший на выборах мэра Кишинева Нэстасе намерен победить и на выборах в парламент Молдавии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Победивший на выборах мэра Кишинева Андрей Нэстасе заявил о намерении активно заниматься политикой, чтобы "свергнуть нынешний режим в Молдавии".

"Это важно для Кишинева, это важно для всей страны. Мы возродили надежду, мы доказали, что можно сломать систему. У нас отличная объединенная команда, мы заложили хорошую основу для того, чтобы одержать еще более важную победу - на парламентских выборах", - сказал Нэстасе на пресс-конференции после объявления окончательных результатов второго тура.

"Вопреки антинародным законам, мы должны выиграть парламентские выборы, чтобы освободить от бинома Плахотнюка-Додона (молдавский олигарх Влад Плахотнюк и президент Молдавии Игорь Додон - ИФ) захваченную страну", - подчеркнул победивший кандидат.

Он также сказал, что в случае поражения на выборах мэра Кишинева, он бы предложил сложить с себя полномочия председателя партии "Платформа DA". "Я думаю, в нынешней ситуации отставку бы не приняли. Я должен остаться, чтобы осенью выиграть всю битву - свергнуть нынешний режим и вернуть гражданам захваченную олигархами страну", - сказал Нэстасе.

Он поблагодарил всех избирателей, своих сторонников, партию "Действия и солидарности" (PAS), Либерально-демократическую партию, Европейскую Народную партию, а также политических партнеров из Румынии.

Отвечая на вопросы журналистов, победитель выборов сказал, что не намерен предлагать пост вице-мэра своему сопернику по второму туру Ивану Чебану.

"Нет, не буду этого делать. Все должны знать, что мы не создаем коалиции с Плахотнюком, Додоном и их ставленниками. Мы не создаем коалиции с мафией", - подчеркнул Нэстасе.

Он обещал также быть мэром для всех жителей Кишинева.

"Я благодарен всем жителям Кишинева, которые пришли в воскресенье на голосование - независимо от того, за кого голосовали. Хочу особо подчеркнуть, что те, кто голосовал за Иона Чебана, являются такими же жителями Кишинева, как и все остальные. И они имеют те же права. Я буду примаром (мэром - ИФ) для всех кишиневцев, буду работать на благо города. Я никогда не разделял людей по этническому, языковому или другим принципам и не буду этого делать впредь", - сказал Нэстасе.

Поблагодарив Ивана Чебана за поздравление с победой на выборах, он также призвал социалистов "не допускать поляризацию общества, так как это нехорошо для страны".

Как сообщалось, лидер правой оппозиционной партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе одержал победу во втором туре выборов мэра Кишинева. Согласно окончательным результатам голосования, он получил 52,57% голосов избирателей. Его оппонент, представитель пропрезиденской Партии социалистов Иван Чебан получил 47,43% голосов избирателей.

Во втором туре выборов мэра Кишинева приняло участие 248 тыс. 674 человека, что составляет 39,12% от общего количества избирателей (631 тыс.), включенных в списки для голосования. Это - на 4% больше, чем приняло участие в первом туре выборов. Из 246 тыс. 220 голосов, признанных действительными, Нэстасе получил 129 тыс. 432 голосов избирателей, а Чебан - 116 тыс. 788 голосов.

После объявления результатов выборов, в офисе "Платформы DA" царила праздничная атмосфера. Десятки сторонников партии и членов других проевропейских партий собрались, чтобы отметить победу Нэстасе. Они вышли на улицу, открывали шампанское, скандировали лозунги - "Браво, Кишинев!", "Победа", "Андрей - первый!", "Молдова с нами!".

Кандидат от ПСРМ Иван Чебан признал поражение на выборах мэра Кишинева и поздравил с победой своего соперника.

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Теги: Молдавия, Кишинев
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