В мире

Дутерте послал к черту спецдокладчика ООН за его критику ситуации на Филиппинах

Представитель организации раскритиковал увольнение главной судьи

Дутерте послал к черту спецдокладчика ООН за его критику ситуации на Филиппинах
Президент Филиппин Родриго Дутерте
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что специальный докладчик ООН по вопросам независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян может отправляться к черту в связи с критикой последнего по поводу с ситуацией в судебной системе страны.

Как сообщает Associated Press, Дутерте потребовал от представителя организации не вмешиваться во внутренние дела страны.

"Передайте ему, чтобы не вмешивался в дела моей страны. Пошел он к черту! Я не признаю его статус докладчика" - заявил филиппинский лидер журналистам, перед тем как отправиться с визитом в Южную Корею.

Ранее Гарсия-Саян раскритиковал увольнение главной судьи Марии Лурдес Серено, которую Дутерте публично назвал врагом. Спецдокладчик ООН отметил, что официального расследования в связи с увольнением не ведется, но такие заявления лидера страны ставят под вопрос независимость судебной системы Филиппин.

Серено была отправлена в отставку по результатам голосования членов верховного суда страны. Она опротестовала это решение, указав на то, что главные судьи могут быть лишены постов только в результате импичмента.

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Теги: Филиппины, Родриго Дутерте, ООН
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