Китай и Россия активизируют координацию по мировым проблемам

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И договорились об активизации сотрудничества и координации усилий по международным вопросам, включая проблему Корейского полуострова, сообщил в понедельник МИД КНР.

"Ван И отметил, что в настоящее время международная обстановка характеризуется нестабильностью и неопределенностью. В этих условиях Китай и Россия, отношения которых носят характер всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия, должны активизировать координацию и сотрудничество, отстаивать основные принципы международных отношений, мировую справедливость, основные интересы стран с новыми рынками и развивающихся государств", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "стороны обменялись мнениями по проблемам Корейского полуострова, единодушно согласились, что необходимо продолжать наращивать координацию и взаимодействие, вносить вклад и прилагать усилия к тому, чтобы обеспечить его денуклеаризацию и стабильность на длительный период".

Встреча Лаврова и Ван И прошла на полях совещания глав МИД стран БРИКС в Претории.