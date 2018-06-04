Помпео потребовал от Пекина обнародовать число жертв событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от китайских властей официально сообщить о числе погибших и пострадавших в результате разгона демонстрантов на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года.

"Мы присоединяемся к мировому сообществу, которое требует от правительства Китая обнародовать данные о числе убитых, задержанных и пропавших без вести", - говорится в распространенном заявлении госсекретаря. События на площади он называет "трагедией, унесшей жизни невинных".

В 1989 году китайские власти вынуждены были применить силу для разгона демонстрантов, которые начали выступления в апреле. Площадь Тяньаньмэнь была избрана центром выступлений, на ней были разбит лагерь из палаток, сооружений из картонных ящиков и других подручных средств, в нем обитали объявившие голодовку участники протестов против властей. Жизнь Пекина была полностью парализована.

Когда в город были введены войска, демонстранты стали применять против солдат и полиции "коктейли Молотова", поджигали бронетехнику, военные автомашины, убивали военнослужащих, которые иногда применяли оружие в ответ на враждебные действия в их адрес.

После ввода войск палаточный лагерь на Тяньаньмэне был ликвидирован, тех протестантов, которым в результате голодовки потребовалась медпомощь, увезли в лечебные учреждения.

По ранее опубликованным официальным китайским данным, в результате событий погибли 200 человек, включая демонстрантов, солдат, представителей структур правопорядка. Около 7 тыс. человек получили ранения.