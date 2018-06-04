КС Молдавии признал конституционным закон "о борьбе с российской пропагандой"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии признал соответствующим Конституции так называемый закон "о борьбе с российской пропагандой", принятый парламентом страны в прошлом году.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Конституционного суда, высшая инстанция таким образом отклонила запрос президента Молдавии Игоря Додона и оставила закон неизменным.

Решение КС является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента принятия.

7 декабря 2017 года парламент Молдавии принял сразу в двух чтениях поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдавии информационных, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Додон отказался промульгировать закон, в том числе после того, как парламент принял его повторно. После этого решением Конституционного суда по запросу парламента Додон был временно отстранен от должности, а председатель парламента Андриан Канду подписал закон в качестве и.о.президента.

Документ вступил в силу с 12 февраля. Согласно новым положениям закона, уже несколько молдавских телеканалов были оштрафованы на $2-3 тыс. за показ российских новостей и трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина в Федеральном собрании. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о наказании телеканала "РТР-Молдова", который транслировал в прямом эфире парад в честь Дня Победы на Красной площади.