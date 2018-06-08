Молдавский телеканал оштрафовали на $5 тыс. за трансляцию парада Победы в Москве

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Телеканал "РТР-Молдова" по решению Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) оштрафован на 85 тысяч леев (более $5 тыс.) за показ прямом эфире военного парада на Красной площади в Москве 9 мая.

КСТР сослался на кодекс о телевидении и радио, в который в декабре 2017 года были внесены поправки, запрещающие трансляцию в Молдавии "иностранной пропаганды".

КСТР посчитал, что "телеканал повторно нарушил положение Кодекса телевидения и радио о защите информационного пространства Молдовы, которое разрешает ретрансляцию аналитических, военных и информационно-аналитических программ только из стран, подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, а также из США и Канады".

Генеральный директор "РТР-Молдова" Евгений Сергеев сказал на заседании, что закон ограничивает ретрансляцию программ из России, однако трансляция парада велась в рамках специальной программы местного телеканала, а не российского. "Мы ничего не нарушили. Закон запрещает информационные и информационно-аналитические программы, но не запрещает фильмы или прямые трансляции с событий. Мы не согласны с решением КСТР и намерены его обжаловать в суде", - заявил Сергеев.

Председатель КСТР Драгош Викол считает, что аргументы руководства телеканала являются попыткой найти лазейки в законодательстве. "Телеканалу следовало бы спросить КСТР о том, будет ли компания оштрафована за трансляцию парада, учитывая уже существующий штраф за подобное нарушение", - сказал Викол.

26 февраля КСТР оштрафовал телеканал RTR Moldova на 50 тыс. леев (около трех тысяч долларов) за ретрансляцию трех сюжетов телеканала Россия 1. Руководство телеканала обжаловало решение в суде. В апреле еще один телеканал - Prime - был оштрафован за трансляцию в прямом эфире выступления президента РФ Владимира Путина в Федеральном собрании.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Игорь Додон отказался подписывать закон о поправках в Кодекс о телевидении и радио, в том числе после того, как парламент принял его повторно. После этого решением Конституционного суда по запросу парламента Додон был временно отстранен от должности, а председатель парламента Андриан Канду подписал закон в качестве и.о. президента.

Президент оспорил принятый закон в Конституционном суде. Конституционный суд Молдавии признал закон конституционным и оставил его неизменным. Принятое решение КСМ является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента принятия.