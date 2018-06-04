Во Франции прокуратура начала расследование в отношении главы аппарата Макрона

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении генерального секретаря Елисейского дворца Алекси Колера, сообщает в понедельник сайт газеты Le Monde.

Прокуратура сообщила о расследовании после опубликования в СМИ сведений о жалобе от антикоррупционной ассоциации Anticor, в которой Колера обвиняют в конфликте интересов и спекуляции интересами.

В Елисейском дворце заявили, что сожалеют о "совершенно необоснованных догадках". "Колер охотно предоставит прокуратуре документы, которые доказывают его законопослушное поведение во всех условиях его профессиональной деятельности", - добавили в Елисейском дворце.

Подозрения у антикоррупционной ассоциации вызвали тесные связи Колера с итало-швейцарской фрахтовой компанией MSC. Ассоциация основывала свою жалобу на расследовании сайта Mediapart, который в начале мая сообщил о родственных связях Колера с основателями компании.

Французские СМИ называют Колера "правой рукой" Макрона и самым могущественным высокопоставленным чиновником Франции.