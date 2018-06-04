Новый премьер Испании не включит в правительство членов поддержавшей его "Подемос"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Социалист Педро Санчес, ставший главой правительства Испании после вынесения вотума недоверия бывшему премьеру Мариано Рахою, не намерен назначать на министерские посты членов поддержавшей его партии "Подемос".

Выступая в понедельник в эфире испанского телевидения, заместитель генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Адриана Ластра отрицательно ответила на вопрос о том, войдут ли члены "Подемос" в состав нового правительства под руководством Санчеса.

Ластра отметила, что сформированная Санчесом администрация будет "по существу, социалистической".

"Имена тех, кто войдет в правительство, будут опубликованы через несколько дней", - резюмировала она.

Ранее члены "Подемос" заявили, что Санчесу удастся сформировать более стабильное правительство, если он включит в него членов других партий, помимо ИСРП.

На прошлой неделе в конгрессе депутатов Испании состоялось голосование, в ходе которого недоверие кабинету Рахоя выразили 180 парламентариев, 169 депутатов проголосовали против, один воздержался.

Ранее испанский суд в рамках антикоррупционного дела "Гюртель" признал десятки лиц, связанных с Народной партией прошлого главы правительства Мариано Рахоя, виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Суд также обязал Народную партию выплатить штраф в размере 245 тыс. евро. После этого социалисты направили в Конгресс депутатов предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру.

Расследование коррупционного скандала, ставшего известным как "дело Гюртель", началось порядка 10 лет назад. Его фигурантами стали бывшие функционеры Народной партии, которые, занимая важные посты в мэриях, заключали контракты с фирмами в обмен на "откаты".