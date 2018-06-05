Рахой объявил об уходе с поста главы Народной партии Испании

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что покидает пост председателя Народной партии Испании, сообщает во вторник газета El Pais.

"Пришло время положить конец этой истории. Народная партия должна продолжать движение под руководством другого человека", - сказал политик.

Рахой, тем не менее, будет исполнять функции председателя партии до завершения переходного периода, когда на внеочередном съезде будет выбран ее новый руководитель.

На прошлой неделе конгресс депутатов Испании вынес вотум недоверия правительству Рахоя. Недоверие кабинету выразили 180 парламентариев, 169 проголосовали против, один депутат воздержался. Формированием нового правительства Испании занимается социалист Педро Санчес.

Рахой стал председателем Народной партии в начале 2000-х, с ней он выиграл трое парламентских выборов (в 2011, 2015 и 2016 году) и дважды проиграл их (в 2004 и 2008 году).