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В Саудовской Аравии женщине впервые выдали водительские права

Есть обновление от 20:31

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Саудовской Аравии женщине впервые выдали водительское удостоверение, передает в понедельник межарабский телеканал "Аль-Арабийя". В сообщении телеканала это событие названо "историческим моментом".

В 2017 году король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд издал декрет, согласно которому женщинам в стране с 2018 года разрешено получать водительские права и управлять автомобилем.

Запрет на вождение для женщин на практике действовал в Саудовской Аравии с 1990 года, несмотря на то, что никак не был прописан в местных законах. До 2018 года эта страна была единственной в мире, где де-факто действовал подобный запрет.

В Саудовской Аравии неоднократно инициировались процессы подписания петиций и обращений к королю с призывом позволить женщинам управлять автомобилем, некоторые женщины также садились за руль в качестве протеста и получали за это штрафы или отправлялись под стражу.

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Теги: Саудовская Аравия
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