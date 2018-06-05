На аукционе во Франции продали за €2 млн скелет ранее неизвестного динозавра

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - На торгах аукционного дома Aguttes во Франции в понедельник был продан скелет динозавра неизвестного ранее вида; покупатель, пожелавший остаться неназванным, заплатил за него €2 млн, сообщает представитель Aguttes.
SOLD 2 019 680 € (incl. tax) !!!— Aguttes (@Aguttes_) 4 июня 2018 г.
ADJUGÉ 2 019 680 € ttc @CAguttes !!! @LaTourEiffel #auctionupdate #auctionresult #aguttes #paleo #paleontology #dinoaguttes #instadino #jurassic #theropod #allosaurus pic.twitter.com/0QvNjC3ush
Образец девятиметровой длины и ростом в 2,5 метра представляет собой вид из семейства тероподов, к которому, в частности, относятся тиранозавры. По сравнению с изученными собратьями у него больше зубов, более крупный таз и особое строение черепа и плечевого пояса.
Почти полностью сохранившийся скелет был обнаружен в 2013 году в Вайоминге, США.
Многие палеонтологи критиковали Aguttes за организацию торгов, говоря о том, что они наносят невосполнимый ущерб науке. Аукционный дом в ответ заявил, что покупатель приобрел динозавра с целью исследования и обещает в свое время представить его общественности.
Новый владелец ископаемого также сможет дать ему имя.
Часть вырученный средств Aguttes обещает передать двум благотворительным организациям, которые занимаются сохранением исчезающих видов.