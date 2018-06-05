В мире

На аукционе во Франции продали за €2 млн скелет ранее неизвестного динозавра

Анонимный покупатель обещает со временем передать его музею

На аукционе во Франции продали за €2 млн скелет ранее неизвестного динозавра
Скелет динозавра, выставленный на торги в здании Эйфелевой башни
Фото: Reuters

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - На торгах аукционного дома Aguttes во Франции в понедельник был продан скелет динозавра неизвестного ранее вида; покупатель, пожелавший остаться неназванным, заплатил за него €2 млн, сообщает представитель Aguttes.

Образец девятиметровой длины и ростом в 2,5 метра представляет собой вид из семейства тероподов, к которому, в частности, относятся тиранозавры. По сравнению с изученными собратьями у него больше зубов, более крупный таз и особое строение черепа и плечевого пояса.

Почти полностью сохранившийся скелет был обнаружен в 2013 году в Вайоминге, США.

Многие палеонтологи критиковали Aguttes за организацию торгов, говоря о том, что они наносят невосполнимый ущерб науке. Аукционный дом в ответ заявил, что покупатель приобрел динозавра с целью исследования и обещает в свое время представить его общественности.

Новый владелец ископаемого также сможет дать ему имя.

Часть вырученный средств Aguttes обещает передать двум благотворительным организациям, которые занимаются сохранением исчезающих видов.

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Теги: Франция
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