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Бомбардировщики ВВС США провели очередные полеты вблизи границ России

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Переброшенные в Британию дальние сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer в среду совершили новые многочасовые тренировочные полеты у рубежей России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, на выполнение заданий вблизи российских границ на Балтике с авиабазы Фэрфорд в Великобритании в среду днем вылетали американские бомбардировщики с позывными CROOK1 и CROOK2.

Как сообщалось, 30 мая три дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США с изменяемой стреловидностью крыла В-1В после трансатлантического перелета с авиабазы Дайс (штат Техас) приземлились на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

С тех пор у западных границ России были осуществлены несколько полетов стратегических бомбардировщиков В-1В.

Авиабаза Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии является передовым пунктом базирования стратегической авиации ВВС США для проведения операций на европейском театре военных действий, в том числе для тяжелых бомбардировщиков ВВС США В-1В, стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерное оружие, а также стратегических высотных разведывательных самолетов U-2.

Одновременно в среду самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS ВВС США, Британии и командования НАТО провели разведывательные полеты вблизи западных рубежей России в регионе Балтики. К юго-западу у границ Калининградской области совершили полеты самолеты AWACS королевских ВВС Великобритании и командования НАТО, находившихся в воздушном пространстве Польши. Вслед за ними к юго-западу от границ Калининградской области были зафиксированы полеты двух самолетов AWACS ВВС США, вылетевших с авиабазы Гайленкирхен в Германии. Они в течение более трех часов курсировали у границ России в небе над Польшей.

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Теги: США, Россия
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