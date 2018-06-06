Более 20 штурмовиков Су-25СМ перебазированы в Крым

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Штурмовики Су-25СМ авиационных частей Южного военного округа совершили перелет из Ставрополья и Кубани на крымский аэродром для участия во втором этапе межвидового учения, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"Кульминацией межвидового учения авиации, флота и общевойсковых соединений станет отражение попытки захвата побережья морским десантом, в ходе которой будет выполнен массированный авиационный удар по кораблям условного противника", - цитируют в пресс-службе слова командующего 4-й армией ВВС и ПВО округа Виктора Севостьянова.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время инженеры готовят самолеты к боевому применению. Ранее экипажи самолетов отработали бомбометание на авиационных полигонах Крыма и Кубани.