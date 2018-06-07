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В Белоруссии нескольких высокопоставленных чиновников задержали за взятки

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Несколько высокопоставленных чиновников Белоруссии задержан за получение взяток, сообщил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.

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"Ряд должностных лиц задержан", - сказал Вакульчик журналистам в четверг в Минске, добавив, что "уровень задержанных высокий, взятки крупные".

Глава КГБ уточнил, что "речь идет не об одном должностном лице, и не одном факте, и не об одном уголовном деле". "В интересах следствия пока не могу озвучить (подробности - ИФ), но мы обязательно это сделаем", - сказал Вакульчик.

4 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будет представлена информация о новых громких коррупционных разоблачениях.

На прошлой неделе КГБ задержал экс-помощника главы государства, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко за взятку в $200 тыс.

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Теги: Белоруссия
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