Украинский парламент принял закон о Высшем антикоррупционном суде

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 315 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

В частности, фракция партии "Блок Петра Порошенко" дала в поддержку законопроекта 123 голоса, "Народный фронт" - 70, "Самопомич" - 22, "Батькивщина" - 14, "Оппозиционный блок" и "Радикальная партия Олега Ляшко" - по 2 голоса каждый. Группы "Воля народа" и "Видродження" дали 18 и 21 голос в поддержку законопроекта соответственно.

Некоторые положения данного законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей.

Закон определяет порядок проведения конкурса по отбору антикоррупционных судей.

Претенденты на должность судьи будут подавать в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) документы для участия в конкурсе.

Для оценки добропорядочности кандидатов и помощи в подготовке решения по назначению судей ВККС на 6 лет сформирует общественный совет международных экспертов.

Согласно окончательным поправкам, совет будет состоять из шести членов, а не семи, как это предполагала редакция законопроекта ко второму чтению.

Членов общественного совета будет назначать ВККС на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции согласно международным договорам.

Размер вознаграждения члена общественного совета международных экспертов устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда. Члены совета, не проживающие постоянно в Украине, будут иметь право на компенсацию расходов на проживание и переезд.

В законе прописано, в каком случае кандидату отдадут предпочтение, если во время конкурса у него одинаковые позиции в рейтинге с конкурентами.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) будет осуществлять правосудие как первая и апелляционная инстанция в уголовных производствах относительно преступлений, отнесенных к его подсудности.

Согласно тексту законопроекта в редакции второго чтения, Высшему антикоррупционному суду будут подследственны уголовные производства относительно коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст.45(1) Уголовного кодекса Украины, ст. 206(2), 209, 366(1) Уголовного кодекса.

Принятый закон предусматривает, что в течение 12 месяцев со вступления его в силу будет сформирован Высший антикоррупционный суд, который начнет свою работу при условии назначения по результатам конкурса не менее 35 судей, в том числе минимум 10 - апелляционной палаты.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы Высшего антикоррупционного суда.