Европарламент утвердил выделение Украине помощи в размере 1 млрд евро

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Европейский парламент в среду утвердил выделение Украине 1 млрд евро в рамках третьей программы макрофинансовой помощи.

Совет ЕС одобрил выделение Киеву этой финпомощи 29 мая. Средства, как ожидается, будут использованы властями страны в течение ближайших двух лет. Целью выделения средств является экономическая стабилизация и проведение структурных реформ.

Совет ЕС отмечал, что непосредственное выделение средств в рамках третьей программы макрофинансовой помощи будет увязано с уважением Украиной демократических принципов, обеспечением верховенства права и гарантий прав человека.

"Условия (предоставления финпомощи - ИФ) будут установлены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и комиссией (Еврокомиссией - ИФ). Комиссия будет нести ответственность за предоставление макроэкономической помощи. Комиссия и Европейская служба внешних связей будут следить за выполнением условий", - отмечалось в сообщении.

Предварительные условия были сформулированы Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией в совместном заявлении. Среди них: запуск системы проверки электронных деклараций, проверки данных о бенефициарах компаний, создание хорошо функционирующего специализированного антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Кроме того, в меморандуме будут заложены условия по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Макрофинансовая помощь выделяется на срок до 15 лет. Она будет поделена на два транша, размеры которых будут установлены дополнительно.

Предполагается, что средства макрофинансовой помощи будут выделены Нацбанку Украины, однако возможна ситуация, когда конечным их получателем станет Минфин.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил депутатов Европарламента за поддержку новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины, ожидает окончательного решения со стороны Совета ЕС.

"Жду одобрения в ближайшее время окончательного решения со стороны Совета ЕС", - написал президент на своей странице в фейсбуке в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман также поблагодарил европейских коллег за поддержку Украины.

"Европарламент только что на пленарной сессии 527 голосами поддержал решение о выделении Украине новой программы макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро. Спасибо нашим европейским коллегам за поддержку Украины", - написал премьер в твиттере в среду.

Евросоюз напоминает, что с момента смены власти в стране в 2014 году предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи. Средства предыдущей, второй, программы финпомощи Евросоюза были освоены Киевом не полностью. Из общего объема программы в 1,8 млрд евро Украина смогла получить два транша на общую сумму 1,2 млрд евро. Еврокомиссия отказала в предоставлении третьего транша, поскольку власти страны выполнили только 17 из 21 предварительных условий. Срок этой программы истек в январе 2018 года.

Между тем, в ноябре 2017 года миссия МВФ пересмотрела свои оценки потребности страны во внешнем финансировании, указав на дополнительный разрыв в $4,5 млрд в 2018-2019 годах.