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В хозяйственном магазине в Теннесси вывесили табличку "Геям вход воспрещен"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Владелец хозяйственного магазина в штате Теннесси вывесил на двери табличку "Геям вход запрещен", сообщает в четверг газета The Hill.

Джефф Эймикс, который торгует оборудованием и товарами для кровли, впервые повесил в своем заведении гомофобскую надпись в 2015 году. Однако, уступив давлению общественности, заменил ее на надпись "Мы оставляем за собой право отказать в обслуживании тех, кто ущемляет наши права на свободу слова и вероисповедания".

Бизнесмен решил вернуть первоначальную надпись после того, как на этой неделе Верховный суд США встал на сторону колорадского кондитера Джека Филлипса, отказавшегося печь свадебный торт для гей-пары. Эймикс назвал это решение "победой христианства". "Это счастливые дни для христиан всей Америки, но грядут тяжелые времена", - заявил он.

Джек Филлипс отказался выполнить заказ, ссылаясь на свои религиозны убеждения. Суд счел, что он имел на это право в соответствии с Первой поправкой к Конституцией США.

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Теги: Теннесси, США
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