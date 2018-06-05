Верховный суд США признал законным отказ кондитера испечь свадебный торт для гей-пары

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд США не нашел ничего противозаконного в действиях кондитера из Колорадо Джека Филлипса, который отказался принять заказ на свадебный торт от однополой пары из-за своих религиозных взглядов, сообщает информагентство Associated Press.

Таким образом, было отменено решение колорадской Гражданской комиссии по правам человека, которая признала Филлипса виновным в дискриминации. Суд счел, что была нарушена Первая поправка к Конституции США, которая гарантирует каждому гражданину свободу вероисповедания.

Today #JusticeForJack was given to #JackPhillips as the #SCOTUS handed down a 7-2 decision in favor of Mr. Phillips and his deeply held Religious beliefs in the #MasterpieceCakeshopvsColoradoCivilRightsCommission case pic.twitter.com/v0KN9q10sS — Stephen Meng (@StephenAMeng) 5 июня 2018 г.

Двое мужчин, которые хотели заказать свадебный торт в кондитерской в пригороде Денвера, обратились с жалобой в Гражданскую комиссию в 2012 году. При этом брак они заключали в штате Массачусетс, поскольку в Колорадо однополые союзы были под запретом. Филлипс отказался принять их заказ, заявив, что он против гей-браков по религиозным соображениям.

Отмечается, что на рассмотрении Верховного суда сейчас находится еще несколько подобных дел, в частности, случай флориста, который отказался предоставлять цветы для однополой свадьбы.