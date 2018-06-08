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Суд в Швеции окончательно отклонил претензии акционеров ЮКОСа к России

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Швеции окончательно отклонил претензии испанских акционеров НК "ЮКОС" к Российской Федерации и обязал их возместить $3,3 млн судебных издержек, сообщил "Интерфаксу" Андрей Кондаков - глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы Москвы в этом споре.

"Вчера шведский апелляционный суд округа Свеа поставил наконец точку в длящихся с марта 2007 года разбирательствах в Стокгольме между группой испанских владельцев американских депозитарных расписок (АДР) ЮКОСа и РФ, отменив соответствующее решение стокгольмского арбитража и обязав взыскать с испанских миноритариев в пользу РФ судебные издержки на сумму порядка $3,3 млн", - сказал Кондаков в пятницу "Интерфаксу".

По его словам, отправной точкой для разбирательств стал иск группы испанских инвесторов ЮКОСа, включавшей компании "GBI 9000 SICAV S.A.", "Orgor de Valores SICAV S.A.", "Quasar de Valores SICAV S.A." и "ALOS 34 S.L." к Российской Федерации, поданный в 2007 года на основании Соглашения 1990 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Королевством Испании в третейский суд под эгидой Арбитражного института при Торговой палате Швеции.

"Стокгольмский арбитраж проигнорировал факт отсутствия у него необходимой юрисдикции для рассмотрения спора по претензиям испанских инвесторов и вынес 20 июля 2012 года решение об удовлетворении иска, сумма которого, в случае исполнения на текущий момент превысила бы 3,6 млн. долларов США", - сказал Кондаков.

Данное решение, отметил он, последовательно оспаривалось Российской Федерацией в окружном суде Стокгольма и Апелляционном суде Округа Свеа.

"Его окончательная отмена апелляционной инстанцией наглядно показала юридическую несостоятельность и неправомерность аргументов испанских миноритариев ЮКОСа", - сказал представитель МЦПЗ.

Таким образом, по его словам, к настоящему моменту все арбитражные решения по искам "первой волны" против России, вынесенные в пользу бывших акционеров ЮКОСа, отменены вердиктами соответствующих судов.

"Крупнейшим среди них стало решение окружного суда Гааги (вынесено в апреле 2016 г.), которое аннулировало притязания трех экс-акционеров ЮКОСа (Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. and Veteran Petroleum Ltd.) на сумму в 50 млрд долларов", - напомнил Кондаков.

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Теги: Швеция, ЮКОС
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