Главные новости
ЭкономикаЭкс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФВ миреРоссийский Су-24 разбился при взлете в СирииЭкономикаОтрицательный капитал банка "Открытие" составил почти 190 млрд рублей
Экономика

Экс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФ

В Минюсте отметили, что все обеспечительные меры против России будут сняты

Экс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФ
У центрального офиса компании "ЮКОС"
Фото: ТАСС, Василий Смирнов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывшие Акционеры ЮКОСа отказались от исковых требований к России во Франции, сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов.

"Акционеры ЮКОСа отозвали все требования по экзекватуре, по обращению к исполнению решения Гаагского арбитражного суда. Во Франции (обеспечительные меры) пока ещё оставались, а во всех остальных юрисдикциях они были либо приостановлены, либо вовсе не дошли до исполнения", - сказал Коновалов во вторник журналистам в Алжире.

При этом он ответил утвердительно на уточняющий вопрос, означает ли это то, что все обеспечительные меры будут сняты.

Это подтвердил и глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ в этом споре, Андрей Кондаков.

"Сегодня бывшие акционеры ЮКОСа объявили о полном прекращении инициированных ими в декабре 2014 года разбирательств по признанию и исполнению решений Гаагского арбитража во Франции", - сказал Кондаков во вторник "Интерфаксу".

Таким образом, по его словам, все аресты с имущества Российской Федерации во Франции будут окончательно сняты. Кондаков отметил, что Франция стала последней страной, в которой были отменены аресты по искам ЮКОСа.

Претензии акционеров

Как сообщалось, в 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% ЮКОСа, подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий к РФ с учетом иска пенсионного фонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. Впоследствии сумма компенсации повышалась.

В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски упомянутых компаний и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. Тем не менее, в июне-августе 2015 года экс-акционеры ЮКОСа, не дожидаясь решения по жалобе РФ, начали процесс приведения в исполнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании решения Гаагского суда.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения. При этом, по словам Кондакова, Окружной суд удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.

В конце июля прошлого года Кондаков сообщил, что защита истцов отозвала иски об аресте активов России, поданные в суды Германии и Индии. Кондаков также высказал надежду, "что перед лицом вероятных проигрышей в судах других юрисдикций аналогичные решения, без откладывания дела в долгий ящик, будут приняты в США, Великобритании, Франции и Бельгии".

В конце сентября 2016 года экс-акционеры ЮКОСа отказались от идеи арестовать строящийся российский духовно-культурный комплекс на набережной в Париже в рамках иска о выплатах компенсаций. Позднее апелляционный суд Парижа отменил аресты французских активов трех российских федеральных государственных унитарных предприятий, наложенные по тем же искам.

В декабре стало известно, что суд в Швеции отказал бывшим акционерам ЮКОСа из Испании в жалобе на отмену решения по выплате им $2 млн в качестве компенсации.

В июне этого года суд в Бельгии отменил аресты, наложенные ранее в этой стране на российское имущество.

Теги: ЮКОС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Отрицательный капитал банка "Открытие" составил почти 190 млрд рублейОтрицательный капитал банка "Открытие" составил почти 190 млрд рублей
На 1 сентября у "Открытия" был положительный капитал в размере 158 млрд рублейПодробнее
ЦБ РФ уговаривал крупных клиентов вернуть деньги в ФК "Открытие"ЦБ РФ уговаривал крупных клиентов вернуть деньги в ФК "Открытие"
Эксперты полагают, что в продвижении интересов этого банка сотрудниками регулятора можно усмотреть нарушение закона о защите конкуренцииПодробнее
Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена Ричарду ТалеруПремия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена Ричарду Талеру
Американский ученый получил премию за вклад в понимание аспектов экономического поведенияПодробнее
Российские туроператоры прекратили сотрудничество с "ВИМ-Авиа"Российские туроператоры прекратили сотрудничество с "ВИМ-Авиа"
Компания выполнит часть своих рейсов до 15 октябряПодробнее
В Австрии оценили потери ЕС от антироссийских санкций в 30 млрд евроВ Австрии оценили потери ЕС от антироссийских санкций в 30 млрд евро
Экспорт из Европы в Россию в последние годы снижался на 15,7% в годПодробнее
"АЛРОСА" оценила ущерб от аварии на шахте "Мир" в 10-12 млрд рублей"АЛРОСА" оценила ущерб от аварии на шахте "Мир" в 10-12 млрд рублей
В начале августа на руднике не смогли спасти восьмерых шахтеров, были полностью разрушены горные выработки и оборудованиеПодробнее
Минфин назвал маловероятным порог беспошлинного ввоза для интернет-ритейла в 20 евроМинфин назвал маловероятным порог беспошлинного ввоза для интернет-ритейла в 20 евро
Для уравнивания условий российских и иностранных интернет-ритейлеров нужно работать с НДС, считает руководитель департамента налоговой и таможенной политики министерстваПодробнее
Инфляция в РФ снизилась до 3% в годовом выраженииИнфляция в РФ снизилась до 3% в годовом выражении
По словам главы Минэкономразвития, российская экономика после двух непростых лет вошла в новую фазу экономического ростаПодробнее
En+ объявила об IPO на Лондонской фондовой биржеEn+ объявила об IPO на Лондонской фондовой бирже
Как ожидается, общий объем сделки составит около $1,5 млрдПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Фотохроника 9 октября6 фото
09 октября
Фотохроника 9 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЭкс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФВ миреРоссийский Су-24 разбился при взлете в СирииЭкономикаОтрицательный капитал банка "Открытие" составил почти 190 млрд рублейВ РоссииУмер Аллан ЧумакВ РоссииПутин сменил главу Ивановской областиЭкономикаЦБ РФ уговаривал крупных клиентов вернуть деньги в ФК "Открытие"

Экс-начальник Главного штаба РВСН оценил возможности КНДР ударить по городам США

Рынок "Синдика" у МКАД полностью потушили спустя двое суток

Американским баскетболистам ЦСКА помогут с визами в Турцию на матч Евролиги

Взломавшие почтовый сервер Deloitte хакеры получили доступ к письмам ООН и госорганов США

Президент Чехии предложил Украине оставить России Крым и взять компенсацию

Президент Чехии предложил Украине оставить России Крым и взять компенсациюПредседатель Рады в ответ назвала это предложение "ужасным в своем цинизме" и заявила, что для Украины оно неприемлемо Подробнее

Оппозиционер Вячеслав Мальцев заочно арестован по обвинению в призывах к экстремизму

Матвиенко опровергла поручение разработать закон о признании американских СМИ иноагентами

Два стратегических бомбардировщика США вылетели в направлении Корейского полуострова

Магнитогорский "Металлург" уступил "Амуру" в матче КХЛ

РФ выделит Южной Осетии более 6 млрд рублей на 2018 г.

Об этом заявила глава Минфина республики Подробнее

Airbus Helicopters создаст аппарат для воздушного городского транспорта

Экс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФ

Экс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФВ Минюсте отметили, что все обеспечительные меры против России будут сняты Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции