Экс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывшие Акционеры ЮКОСа отказались от исковых требований к России во Франции, сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов.

"Акционеры ЮКОСа отозвали все требования по экзекватуре, по обращению к исполнению решения Гаагского арбитражного суда. Во Франции (обеспечительные меры) пока ещё оставались, а во всех остальных юрисдикциях они были либо приостановлены, либо вовсе не дошли до исполнения", - сказал Коновалов во вторник журналистам в Алжире.

При этом он ответил утвердительно на уточняющий вопрос, означает ли это то, что все обеспечительные меры будут сняты.

Это подтвердил и глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ в этом споре, Андрей Кондаков.

"Сегодня бывшие акционеры ЮКОСа объявили о полном прекращении инициированных ими в декабре 2014 года разбирательств по признанию и исполнению решений Гаагского арбитража во Франции", - сказал Кондаков во вторник "Интерфаксу".

Таким образом, по его словам, все аресты с имущества Российской Федерации во Франции будут окончательно сняты. Кондаков отметил, что Франция стала последней страной, в которой были отменены аресты по искам ЮКОСа.

Претензии акционеров

Как сообщалось, в 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% ЮКОСа, подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий к РФ с учетом иска пенсионного фонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. Впоследствии сумма компенсации повышалась.

В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски упомянутых компаний и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. Тем не менее, в июне-августе 2015 года экс-акционеры ЮКОСа, не дожидаясь решения по жалобе РФ, начали процесс приведения в исполнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании решения Гаагского суда.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения. При этом, по словам Кондакова, Окружной суд удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.

В конце июля прошлого года Кондаков сообщил, что защита истцов отозвала иски об аресте активов России, поданные в суды Германии и Индии. Кондаков также высказал надежду, "что перед лицом вероятных проигрышей в судах других юрисдикций аналогичные решения, без откладывания дела в долгий ящик, будут приняты в США, Великобритании, Франции и Бельгии".

В конце сентября 2016 года экс-акционеры ЮКОСа отказались от идеи арестовать строящийся российский духовно-культурный комплекс на набережной в Париже в рамках иска о выплатах компенсаций. Позднее апелляционный суд Парижа отменил аресты французских активов трех российских федеральных государственных унитарных предприятий, наложенные по тем же искам.

В декабре стало известно, что суд в Швеции отказал бывшим акционерам ЮКОСа из Испании в жалобе на отмену решения по выплате им $2 млн в качестве компенсации.

В июне этого года суд в Бельгии отменил аресты , наложенные ранее в этой стране на российское имущество.