Корабль для лунных круизов летом начнут готовить к испытаниям в США

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Первый многоразовый космический челнок корпорации SpaceX, который в ближайшие годы должен начать совершать туристические круизы вокруг Луны, уже в июле начнут готовить к беспилотным испытаниям на мысе Канаверал в США, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Космический корабль Dragon V2 прибудет на мыс Канаверал в середине июля. Там начнется подготовка к его первым беспилотным испытаниям, запланированным в августе. Однако подготовка к запуску требует времени, и все работы к августу могут быть не закончены. Тогда беспилотный полет, возможно, придется перенести на декабрь", - сказал источник.

Он сообщил, что в этом случае, пилотируемые испытания нового корабля могут начаться не ранее 2019 года, а не зимой 2018, как сообщалось ранее.

Dragon V2 - частный многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development (CCDev), предназначенный для доставки людей на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю. Он будет выводиться на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди.

Пассажирская версия космического корабля Dragon была представлена 30 мая 2014 года Илоном Маском.

28 февраля 2017 года компания объявила, что собирается использовать Dragon V2 для туристических полетов с облетом Луны. Для транслунных полётов корабль будет выводиться ракетой-носителем Falcon Heavy.