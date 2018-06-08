Итальянский премьер не исключил наложение вето на продление санкций против РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Премьер Италии Джузеппе Конте заявил в пятницу, что будет изучать вопрос о том, следует ли его стране накладывать вето на продление европейских санкций против РФ.

"Мы будем изучать этот вопрос", - приводят итальянские СМИ ответ Конте на вопрос журналиста в Канаде о том, готова ли Италия заблокировать продление санкций.

Глава правительства Италии отметил, что выступает за диалог в том, что касается ограничительных мер против России. Он пояснил, что эти санкции не должны оказывать пагубного влияния на российское гражданское общество.

Ранее Конте заявил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России, сообщает во вторник агентство ANSA.

"Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы свою международную роль в решении различных геополитических кризисов. Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России", - сказал Конте, выступая в итальянском сенате.

В то же время Конте подтвердил намерение Италии оставаться союзником США и сохранять членство в НАТО. "Мы намерены подтвердить уверенную принадлежность нашей страны к Североатлантическому альянсу, сохраняя США в качестве привилегированного союзника", - отметил он.