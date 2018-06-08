Двое россиян погибли за день на турецких курортах

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В районе курорта Аланья в Турции во время купания в море утонул российский турист Дмитрий Бевз, сообщает издание Haberturk.

"ЧМ произошло в районе Конаклы, курорта Аланья. Тридцатиоднолетний россиянин начал захлебываться в море во время купания. Отдыхающие на пляже заметили, что мужчина тонет, и вызвали бригаду спасателей, которые вытащили Бевза из воды, после чего он был госпитализирован. Несмотря на попытки врачей реанимировать пострадавшего, турист скончался", - пишет газета.

Сообщается, что тело гражданина РФ доставлено в Институт судебно-медицинской экспертизы города Анталья.

По данным издания Cukurova Expres, в провинции Кемер также погиб россиянин, который приехал на отдых вместе со своей женой. В номере отеля 50-летний Сергей Володин внезапно упал и сильно ударился головой. От полученной травмы он скончался в больнице Антальи.

Обстоятельства и причина смерти выясняются. Тело было отправлено на судмедэкспертизу в Стамбул.