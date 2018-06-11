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Российский турист утонул при сплаве по горной реке в Казахстане

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Группа российских туристов застряла в горах в Алматинской области Казахстана, при сплаве по горной реке Аксу один из них утонул, сообщили в МВД республики.

Несчастный случай произошел на расстоянии 120 км от города Талдыкорган. Сообщение поступило после восьми вечера 10 июня, спасатели незамедлительно выехали на место вызова. В данный момент туристов понимают из ущелья наверх. Спасатели работают в условиях сложнопроходимой горной местности и отсутствия связи, подчеркивают в МВД.

Сообщается, что туристы не прошли официальную регистрацию в оперативно-спасательном отряде Алматинской области

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Теги: Казахстан
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