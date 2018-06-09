Турция построила на границе с Сирией более 750 км защитной стены

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Власти Турции в субботу завершили строительство участка стены на границе с Сирией длиной 764 км, сообщают в субботу турецкие СМИ.

В строительстве участвовали компания TOKI и власти турецких провинций, граничащих с Сирией.

Проект был начат в 2015 году, его цель - укрепление безопасности в регионе и борьба с незаконной иммиграцией из Сирии. Всего планируется построить стену длиной 826 км.

Общая протяженность границы между Турцией и Сирией составляет 911 км.

Также представители турецких властей сообщили о почти полном завершении строительства 144-километровой стены на границе Турции с Ираном.