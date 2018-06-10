Путин призвал сирийскую оппозицию выполнить обязательства по урегулированию в стране

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сирийские власти полностью выполняют обязательства по политическому урегулированию кризиса в республике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Правительство Сирии полностью выполняет свои обязательства и проявило свое стремление к политическому диалогу, теперь дело за оппозицией", - сказал Владимир Путин в ходе саммита ШОС в китайском Циндао. Он пояснил, что речь идет о договоренностях, достигнутых на Конгрессе сирийского национального диалога в январе в Сочи.

"Он (Дамаск - ИФ) направил предложение по составу участников конституционного комитета от правительства Сирии для подготовки нового основного закона страны", - напомнил Владимир Путин.

"Благодаря слаженным действиям России, сирийского правительства, Ирана, Турции и других партнеров, включая Казахстан, удалось в значительной мере подавить террористическую активность в этой стране", - рассказал российский президент.

По его словам, тем самым был открыт путь к политическому урегулированию. "Хотел бы отметить, что правительство Сирии контролирует сегодня территорию, на которой проживает около 90% населения этой страны", - сказал он.