Страны G7 договорились о противодействии "враждебным государствам"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 на саммите в Канаде договорились о создании нового совместного механизма реагирования на злонамеренные действия "враждебных государств", говорится в субботу в пресс-релизе правительства Великобритании.

"Премьер-министр Тереза Мэй (Великобритании - ИФ) заявила, что новое соглашение дает понять: злонамеренные действия России или других государств не будут оставаться без ответа", - говорится в сообщении.

"Я приветствую сегодняшнее соглашение между лидерами G7 об обмене информацией, координации действий и разработке стратегий для защиты нашей демократии... для противостояния этой растущей угрозе", - приводятся в заявлении слова Мэй.

Согласно этим данным, соглашение подразумевает новый механизм быстрого реагирования стран G7 в случае различных международных угроз, таких как кибератаки, наподобие вируса NotPetya, или инцидентов, подобных отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Согласно пресс-релизу, в рамках этого механизма страны будут обмениваться разведданными о враждебной активности, о необходимых технологиях и практиках; будут улучшать взаимопонимание между странами-партнерами, поддерживать международные институты, сотрудничать с целью укрепления инфраструктуры государств.