Китайская таможня в Хэйхэ остановила отправку туристов в РФ из-за технического сбоя

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Туристический поток на участке российско-китайской границы Благовещенск - Хэйхэ приостановлен в воскресенье из-за технического сбоя на китайском пункте пропуска. Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области сообщает, что власти региона ждут официальных комментариев от народного правительства Хэйхэ.

"Причины технического сбоя выясняются. Оформление граждан, ожидающих въезда и выезда на пунктах пропуска Благовещенск и Хэйхэ, временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Власти Приамурья призывают туристов, планировавших поездку в Китай, уточнять обстановку в пассажирском порте. Количество российских туристов, ожидающих выезда из КНР, уточняется.

Амурская область имеет самую большую протяженность границы с Китаем - 1250 км. Столица Приамурья расположена напротив китайского Хэйхэ, города разделяет река Амур.