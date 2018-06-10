Москва поприветствовала предстоящий саммит США и КНДР

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Москва приветствует планы по проведению саммита США и КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия приветствует предстоящий саммит в США и Северной Кореи и отмечает большой вклад КНР в разрешение кризиса на Корейском полуострове", - сказал В.Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао.

"Существенное влияние на ситуацию с безопасностью на пространстве ШОС оказывает проблема Корейского полуострова. Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле предложенной Россией и Китаем дорожной карты урегулирования ", - заявил президент РФ.

Он отметил, что по линии ШОС следует и далее содействовать нормализации обстановки в регионе.