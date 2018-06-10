Грузинский Марнеули пережил нашествие цыплят, вылупившихся из выброшенных на свалку яиц

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Необычный случай произошел в грузинском Марнеули (край Квемо Картли), где из оставленных на мусорной свалке яиц одновременно вылупились тысячи цыплят, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.

Яйца на мусорную свалку были привезены с марнеульской птицефабрики, где посчитали, что товар является испорченным. Но в итоге из яиц вылупились тысячи цыплят.

Видео с бегающими цыплятами было распространено в воскресенье очевидцами в социальных сетях.

Необычный факт прокомментировал журналистам мэр Марнеули Темур Абазов, по словам которого, многие местные жители забрали цыплят себе.

"Как я знаю, яйца посчитали испорченными и выкинули на такое место, где камни и постоянное тепло. Эти яйца оказались в таких условиях, как если бы их высиживала курица и соответственно, вылупилось много цыплят. Многие местные жители забрали цыплят домой", - рассказал мэр.