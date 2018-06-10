Что произошло за день: воскресенье, 10 июня

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин после завершения саммита ШОС в китайском Циндао рассказал на пресс-конференции, что он думает о перспективах возвращения России в G8, заявил о необходимости встречи с Дональдом Трампом, раскрыл некоторые детали своего недавнего телефонного разговора с Петром Порошенко и поздравил хоккейный клуб "Вашингтон" Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли.

- Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур. Через несколько часов туда же прилетел президент США Дональд Трамп. Встреча двух глав государств должна состояться 12 июня.

- На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел организованный оппозицией и правозащитниками митинг "За свободную Россию без репрессий и произвола". По оценка полиции, в нем приняли участие около 1,7 тыс. человек. Организаторы санкционированной акции заявили, что три человека были задержаны.

- Все московские трамваи с 16 июня начнут работать без турникетов, сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

- Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

- Грузинский город Марнеули пережил нашествие цыплят. Тысячи птенцов неожиданно вылупились из выброшенных на мусорную свалку яиц, которые на птицефабрике посчитали испортившимися.