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Италия отказалась принять судно с шестью сотнями мигрантов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Италии запретило гуманитарному судну, перевозящему более 600 мигрантов, приставать к итальянскому берегу и предложило ему отправляться на Мальту, сообщает в воскресенье информагентство Associated Press.

Судно гуманитарной группы SOS Mediterranee перевозит 629 человек, спасенных в основном береговой охраной Италии и Испании или другими кораблями в Средиземном море. Все они отплыли от африканского берега в субботу.

О том, готова ли Мальта принять корабль с беженцами, не сообщается.

Всего за прошедший год в Средиземном море погибло почти 800 мигрантов. За первые пять месяцев 2018 года европейских берегов достигли 27,5 тысяч беженцев.

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Теги: Италия
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