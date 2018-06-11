Испания примет более 600 нелегалов, отвергнутых Италией и Мальтой

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Власти Испании дали согласие пропустить на свою территорию судно "Авариус" с 629 нелегальными иммигрантами на борту, которых ранее не пропустили к себе Италия и Мальта, говорится в заявлении премьер-министра Испании Педро Санчеса.

"Это наша обязанность - помочь избежать гуманитарной катастрофы и предложить безопасный порт этим людям", - приводят западные СМИ выдержки из заявления.

Согласно заявлению, судно бросит якорь в порту Валенсии.

Ранее в ООН и ЕС выступали с призывом к Италии и Мальте принять к себе это судно с иммигрантами.