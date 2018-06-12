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Встреча Трампа и Ким Чен Ына продлится 45 минут

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Двусторонняя встреча "с глазу на глаз" лидеров США и КНДР Дональда Трамп и Ким Чен Ын в Сингапуре продлится 45 минут, сообщил Белый дом.

Согласно распространенному Белым домом графику Трампа на 12 июня, в 08:00 по сингапурскому времени (03:00 по мск/ 20:00 11 июня по НЙ) американский президент отправится в отель "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре, где пройдет встреча. В 8:20 (03:20 по мск/ 20:20 11 июня по НЙ) ожидается прибытие на место.

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На 9 утра по местному времени (04:00 по мск/21:00 11 июня по НЙ) запланировано приветствие лидеров друг друга.

Двусторонняя встреча "один на один" Трампа с Ким Чен Ыном, согласно графику, начнется в 09:15 (04:15 по мск/21:15 11 июня по НЙ). Через 45 минут - в 10:00 (05:00 по мск/22:00 11 июня по НЙ) - саммит двух лидеров продолжится в расширенном составе и продлится еще полтора часа.

В 11:30 по местному времени (06:30 по мск/ 23:30 11 июня по НЙ) ожидается рабочий ланч Трампа с Ким Чен Ыном.

Подход президента США к прессе запланирован на 16:00 (11:00 по мск/04:00 по НЙ).

В 18:30 (13:30 по мск/6:30 по НЙ) Трамп отбывает из отеля "Капелла" и в 19:00 (14:00 по мск/07:00 по НЙ) покидает Сингапур с авиабазы Пайя Лебар, сообщает Белый дом.

Ранее Bloomberg со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что Ким Чен Ын установил крайний срок окончания саммита с американским президентом в Сингапуре и, тем самым, побудил Трампа поменять время вылета на более раннее.

По словам источников, "Трамп был готов остаться дольше, если бы переговоры продвигались, но поскольку Ким Чен Ын составил четкий план отъезда, Трамп сделал то же самое".

Лидер Северной Кореи планирует вылететь домой около 16:00 по сингапурскому времени (11:00 по мск) - через семь часов после начала встречи.

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Теги: КНДР, США, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
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