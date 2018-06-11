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Белый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДР

Саммит начнется с личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в присутствии только переводчиков

Белый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДР
Статья в сингапурской газете о встрече президента США и лидера КНДР
Фото: Reuters

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Первой частью саммита США - КНДР 12 июня станет личная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, на которой помимо них будут присутствовать только переводчики, говорится в заявлении Белого дома, обнародованном в понедельник.

"Президент Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном завтра утром в 9:00 (4:00 по Москве - ИФ). После первоначальных приветствий, президент Трамп и председатель Ким примут участие во встрече один на один, только с переводчиками, затем в расширенной двусторонней встрече и в деловом обеде", - отмечается в заявлении.

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На встрече в расширенном составе будут присутствовать госсекретарь США Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. К обеду присоединятся пресс-секретарь Сара Сандерс Белого дома, посол США на Филиппинах Сун Ким и старший директор по вопросам Азии в Совете национальной безопасности США Мэтт Поттингер.

Также в документе говорится, что в конце саммита Трамп примет участие во встрече с представителями СМИ. Вечером того же дня президент отправится обратно в США.

"Дискуссии между Соединенными Штатами и Северной Кореей продолжаются и продвигаются - быстрее, чем ожидалось", - отмечается в заявлении.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын прибыли в Сингапур для проведения двусторонней встречи еще накануне. Сам саммит намечен на 12 июня. Он пройдет в отеле "Капелла" на острове сингапурском острове Сентоса. Ожидается, что основное внимание в ходе переговоров будет уделено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Сингапур
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