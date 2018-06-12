Лавров рассказал о личной беседе с Климкиным

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил во вторник, что провёл встречу тет-а-тет с украинским коллегой Павлом Климкиным на "полях" встречи в "нормандском формате" в Берлине.

"В ходе приема перед ужином, мы с ним обсудили вопросы, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Порошенко. Обсудили в том числе вопрос обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ на Донбассе", - заявил С.Лавров журналистам по итогам переговоров глав МИД "нормандской четверки".

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президенты России и Украины в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Донбассе.

"Обсуждалась ситуация на Юго-Востоке Украины и ход реализации минского "Комплекса мер", в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата", - говорилось в сообщении пресс-службы.

Отмечалось, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

В Берлине в понедельник прошла первая с февраля 2017 г. встреча министров иностранных дел государств "нормандского формата, которая продлилась четыре с половиной часа.