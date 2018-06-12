Трамп и Ким Чен Ын начали встречу в рукопожатия

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын крепко пожали друг другу руки в ходе начавшейся во вторник в Сингапуре двусторонней встречи.

Начало их встречи в прямом эфире показал телеканал CNN.

Судя по лицам лидеров двух стран, они были рады встрече. Оба улыбались при рукопожатии. Лидеры двух стран еще раз пожали друг другу руки, перед тем как направились на переговоры с глазу на глаз.

Трамп в начале переговоров выразил уверенность в успехе переговоров. "У нас будут прекрасные отношения", - сказал он.