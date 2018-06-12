Трамп назвал особыми отношения с Ким Чен Ыном и пообещал позвать его в Белый дом

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он наладил особые отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы оба хотим сделать что-то, мы оба что-нибудь сделаем, мы развили очень особую связь", - сказал президент США в ходе подписания совместного документа с Ким Чен Ыном по итогам переговоров в Сингапуре.

"Я хочу поблагодарить председателя Кима. Мы провели много времени вместе, очень насыщенного времени", - добавил Трамп.

Трамп отметил, что Ким Чен Ын "очень талантливый человек", который "очень любит свою страну".

Отвечая на вопрос журналиста о том, согласился ли Ким Чен Ын на денуклеаризацию, Трамп заявил, что "мы начнем этот процесс очень скоро, очень, очень скоро".

Президент США также сообщил о готовности пригласить лидера КНДР в Белый дом в Вашингтоне. "Безусловно", - заявил американский президент, отвечая на вопрос журналиста о том, пригласит ли он северокорейского лидера на переговоры в Вашингтон.

Оставить прошлое позади

Лидер КНДР, в свою очередь, заявил, что Пхеньян и Вашингтон готовы оставить прошлые разногласия.

"Это историческая встреча, мы решили оставить прошлое позади и готовы подписать историческое соглашение", - сказал он во вторник перед подписанием соглашения с Дональдом Трампом.

Он добавил, что в скором времени в мире произойдут "крупные перемены".

"Я хочу выразить благодарность президенту Трампу за то, что эта встреча произошла", - заключил Ким Чен Ын.

Исторический саммит

Ранее сегодня в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров тет-а-тет, которая продолжалась около 35 минут.

Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" по итогам встречи, добавив, что она прошла "лучше, чем кто-либо мог предположить". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал саммит прелюдией к миру и в то же время предположил, что многие воспримут ее как "своего рода фантазию из научно-фантастического фильма".

Лидеры двух стран подписали документ по итогам саммита в Сингапуре. Американский президент назвал его "всеобъемлющим", но о конкретном содержании не сообщил.