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В одном из населенных пунктов Восточной Гуты заработала станция по очистке воды

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Центральное водоснабжение, электричество и торговля возобновлены в освобожденном от боевиков населенном пункте Кафер-Батна Восточной Гуты, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

"В городе возобновлена торговля, открываются частные магазины. Восстановлено централизованное водо- и электроснабжение, запущена в эксплуатацию станция по очистке воды. Функционируют хлебопекарня и пять отремонтированных школ", - говорится в сообщении.

Кроме того, органами местного самоуправления совместно с Красным полумесяцем организована доставка нуждающимся жителям продовольствия и питьевой воды. Налажена медицинская помощь населению.

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Теги: Сирия, Восточная Гута
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