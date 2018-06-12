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Трамп заявил, что вместе Ким Чен Ыном они решат ядерную проблему Корейского полуострова

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что он и северокорейский лидер Ким Чен Ын разберутся с ядерной проблемой Корейского полуострова.

Перед началом саммита в расширенном формате Трамп предвосхитил совместную работу с Ким Чен Ыном с целью устранить разногласия вокруг ядерной программы КНДР.

"Работая вместе, мы с этим разберемся",- заявил американский президент.

По его словам, они с Ким Чен Ыном "решат большую проблему, большую дилемму".

Ким Чен Ын при этом не стал отвечать на вопрос журналистов о том, откажется ли он от ядерного оружия.

Однако сообщил о готовности искать решение. "Конечно же, впереди будут трудности, но я готов к этому (к работе в этом направлении - ИФ)", - сказал Ким Чен Ын.

Со стороны США в переговорах принимают участие госсекретарь Майк Помпео, советник по нацбезопасности Джон Болтон, руководитель аппарата Белого дома Джон Келли. С северокорейской стороны - заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, заместитель председателя и заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су Ён, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

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Теги: КНДР, США, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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