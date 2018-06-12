В мире

Лидеры США и КНДР подпишут соглашение о приверженности к продолжению переговоров

Есть обновление от 09:21

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Американский и северокорейский лидеры Дональд Трамп и Ким Чен Ын подпишут соглашение, подтверждающее прогресс в переговорах и приверженность к продолжению процесса, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского представителя.

По словам источника, он "не станет распространяться о деталях документа до того, как это сделает президент".

В миреОфициальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершилисьОфициальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершилисьЧитать подробнее

Лидеры двух стран после рабочего ланча сделали краткую остановку перед журналистами, в рамках которой американский президент сообщил о скором подписании некоего документа.

Они вдвоем без переводчиков подошли к журналистам, которые поинтересовались у них результатами встречи, на что Трамп заявил о "большом прогрессе".

"Мы далеко продвинулись. Вышло лучше, чем кто-либо мог предположить", - ответил он.

Лидер США также анонсировал подписание некоего документа, при этом не стал уточнять, какой именно, но пообещал объявить об этом через несколько минут.

"А сейчас мы направляемся на подписание (документа - ИФ)", - сказал он, после чего лидеры направились к другому помещению, перед которым на протяжении пары минут советовались со своими помощниками. Затем, разделившись, зашли в него с разных сторон.

Саммит лидеров проходит в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: КНДР, США, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Трамп назвал особыми отношения с Ким Чен Ыном и пообещал позвать его в Белый домТрамп назвал особыми отношения с Ким Чен Ыном и пообещал позвать его в Белый дом
Северокорейский лидер, в свою очередь, пообещал миру "крупные перемены"Подробнее
 Официальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершилисьОфициальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершились
Переговоры продлились около двух часовПодробнее
 Трамп и Ким Чен Ын начали встречу с рукопожатияТрамп и Ким Чен Ын начали встречу с рукопожатия
Лидеры стран попробуют договориться о решении проблемы ядерного оружия на Корейском полуостровеПодробнее
 США добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компанийСША добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компаний
По мнению властей США, часть компаний из списка связаны с российскими спецслужбамиПодробнее
Белый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДРБелый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДР
Саммит начнется с личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в присутствии только переводчиковПодробнее
 Япония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на КурилыЯпония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на Курилы
Россия совместно с китайской компанией планирует проложить оптоволоконные кабели к южной части Курильских острововПодробнее
 Ким Чен Ын пригласил Трампа в ПхеньянКим Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
В случае успеха саммита в Сингапуре второй раунд переговоров может пройти в июлеПодробнее
 Меркель осталась разочарована саммитом G7Меркель осталась разочарована саммитом G7
Она назвала удручающим отказ Трампа подписать общее коммюнике и призвала ЕС дать ответ на тарифную политику СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 12 июняВ миреОфициальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершилисьВ РоссииИсточник сообщил о гибели десяти человек в столкновении судов на ВолгеВ миреСША добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компанийВ миреБелый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДРВ миреЯпония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на Курилы

Число жертв столкновения катамарана с баржей на Волге увеличилось до 11

Лидеры США и КНДР покинули остров Сентоса

Дональд Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном провели "великолепный день" Подробнее

Трамп назвал особыми отношения с Ким Чен Ыном и пообещал позвать его в Белый дом

Трамп назвал особыми отношения с Ким Чен Ыном и пообещал позвать его в Белый домСеверокорейский лидер, в свою очередь, пообещал миру "крупные перемены" Подробнее

Почти 1,5 тысячи человек привлекли к поискам пассажира катамарана в Волгограде

Лидеры США и КНДР подпишут соглашение о приверженности к продолжению переговоров

Что случилось этой ночью: вторник, 12 июня

Историческая встреча лидеров КНДР и США, авария с пассажирским катамараном на Волге, встреча министров "Нормандской четверки" Подробнее

Мужчина из Флориды захватил в заложники детей и убил их

Официальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершились

Официальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершилисьПереговоры продлились около двух часов Подробнее

Ким Чен Ын описал саммит с Трампом как фантастику

"Дело Собчака" выходит в российский прокат

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru