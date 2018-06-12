Ким Чен Ын описал саммит с Трампом как фантастику

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын считает, что для многих людей в мире его саммит с президентом США Дональдом Трампом будет казаться научной фантастикой.

"Многие люди в мире будут воспринимать это как своего рода фантазию ... из научно-фантастического фильма", - приводит телеканал CNN слова Ким Чен Ына, сказанные через переводчика Д.Траму, когда они шли после встречи "тет-а-тет" на саммит в расширенном составе.

В настоящее время продолжаются первые в истории полноформатные переговоры США и КНДР на высшем уровне. Перед ними состоялась историческая встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 35 минут.

Ожидается, что в 11:30 по местному времени (06:30 мск) пройдет рабочий ланч Трампа с Ким Чен Ыном.

Саммит лидеров проходит в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса.