Главные новости
В РоссииКапитан затонувшего на Волге катамарана был пьянВ миреО чем договорились Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи. ОбобщениеМоскваМосквичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июня
В мире

Одесский облсовет принял отставку Марии Гайдар

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Одесского облсовета утвердили решение о сложении депутатского мандата в связи с соответствующим заявлением Марии Гайдар. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", данное решение поддержали 54 депутата.

Согласно данным Одесской областной избирательной комиссии, место Гайдар, которая была избрана по многомандатному избирательному округу по списку Одесской территориальной организации партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", займет генеральный директор ТРК "Моя Одесса" (входит в медиа-холдинг "Думская") Юрий Басюк.

Как сообщалось, Гайдар с июля 2015 по май 2016 года работала заместителем главы Одесской облгосадминистрации в команде Михаила Саакашвили, курировала социальные вопросы, в том числе медицину, прием граждан и прочие направления.

В августе 2015 года она получила украинское гражданство и заявила о намерении отказаться от российского. В сентябре 2016-го прошение Гайдар о выходе из российского гражданства поступило в МВД РФ.

В апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Гайдар своим внештатным советником.

В июне 2018 года она написала заявление о сложении с себя полномочий депутата Одесского облсовета и отказе от депутатского мандата по собственному желанию.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Мария Гайдар
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Трамп рассказал об итогах своей встречи с Ким Чен ЫномТрамп рассказал об итогах своей встречи с Ким Чен Ыном
Президент США назвал возможной отмену санкций и пообещал прекратить военные учения у Корейского полуостроваПодробнее
 О чем договорились Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи. ОбобщениеО чем договорились Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи. Обобщение
США и КНДР дали друг другу ряд взаимных обещаний, однако, по мнению наблюдателей, это скорее общие фразыПодробнее
 СМИ узнали содержание подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документаСМИ узнали содержание подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документа
США обещают КНДР гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружияПодробнее
 Трамп назвал особыми отношения с Ким Чен Ыном и пообещал позвать его в Белый домТрамп назвал особыми отношения с Ким Чен Ыном и пообещал позвать его в Белый дом
Северокорейский лидер, в свою очередь, пообещал миру "крупные перемены"Подробнее
Официальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершилисьОфициальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершились
Переговоры продлились около двух часовПодробнее
 Трамп и Ким Чен Ын начали встречу с рукопожатияТрамп и Ким Чен Ын начали встречу с рукопожатия
Лидеры стран попробуют договориться о решении проблемы ядерного оружия на Корейском полуостровеПодробнее
 США добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компанийСША добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компаний
По мнению властей США, часть компаний из списка связаны с российскими спецслужбамиПодробнее
 Белый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДРБелый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДР
Саммит начнется с личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в присутствии только переводчиковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКапитан затонувшего на Волге катамарана был пьянВ миреО чем договорились Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи. ОбобщениеМоскваМосквичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июняВ миреТрамп назвал особыми отношения с Ким Чен Ыном и пообещал позвать его в Белый домВ миреСМИ узнали содержание подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документаВ миреСША добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компаний

Капитан затонувшего на Волге катамарана был пьян

Капитан затонувшего на Волге катамарана был пьянПо данным Ространснадзора, столкнувшийся с баржей на Волге катамаран не имел разрешения на перевозку пассажиров Подробнее

Президент Южной Кореи назвал успешным саммит США - КНДР

Деннис Родман сравнил Ким Чен Ына с большим ребенком

Он хочет обеспечить комфорт своему народу и побывать на баскетболе в США, заявил бывший баскетболист Подробнее

Трамп в Сингапуре приблизился к рекорду по продолжительности пресс-конференции

Киев передал в Международный суд меморандум о нарушении РФ двух конвенций ООН

Личности погибших в столкновении катамарана с баржей на Волге установлены

Одесский облсовет принял отставку Марии Гайдар

Впавший в кому в Португалии мальчик скончался в Москве

Москвичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июня

Москвичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июняВ Центре организации дорожного движения призвали горожан в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от личных автомобилей Подробнее

Трамп рассказал об итогах своей встречи с Ким Чен Ыном

Трамп рассказал об итогах своей встречи с Ким Чен ЫномПрезидент США назвал возможной отмену санкций и пообещал прекратить военные учения у Корейского полуострова Подробнее

В Волгограде отменили празднование Дня России из-за гибели людей на Волге

Властям РФ и в США отправили запросы о пропавшем в Афганистане советском летчике

По словам российского военного, в них идет речь об оказании помощи в поисках летчика, пропавшего без вести в 1987 году во время афганской войны и якобы найденного недавно живым Подробнее

Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына талантливым

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru