Одесский облсовет принял отставку Марии Гайдар

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Одесского облсовета утвердили решение о сложении депутатского мандата в связи с соответствующим заявлением Марии Гайдар. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", данное решение поддержали 54 депутата.

Согласно данным Одесской областной избирательной комиссии, место Гайдар, которая была избрана по многомандатному избирательному округу по списку Одесской территориальной организации партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", займет генеральный директор ТРК "Моя Одесса" (входит в медиа-холдинг "Думская") Юрий Басюк.

Как сообщалось, Гайдар с июля 2015 по май 2016 года работала заместителем главы Одесской облгосадминистрации в команде Михаила Саакашвили, курировала социальные вопросы, в том числе медицину, прием граждан и прочие направления.

В августе 2015 года она получила украинское гражданство и заявила о намерении отказаться от российского. В сентябре 2016-го прошение Гайдар о выходе из российского гражданства поступило в МВД РФ.

В апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Гайдар своим внештатным советником.

В июне 2018 года она написала заявление о сложении с себя полномочий депутата Одесского облсовета и отказе от депутатского мандата по собственному желанию.