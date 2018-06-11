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Мария Гайдар решила отказаться от мандата депутата Одесского облсовета

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Политик Мария Гайдар решила отказаться от мандата депутата Одесского областного совета. Соответствующий проект решения вынесен на сессию областного собрания, которая намечена на 12 июня.

Согласно проекту решения, Гайдар написала заявление о сложении полномочий депутата Одесского облсовета по собственному желанию.

Как сообщалось, Гайдар была избрана в облсовет по многомандатному избирательному округу по списку Одесской территориальной организации партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". С июля 2015 по май 2016-го работала заместителем главы Одесской облгосадминистрации в команде Михеила Саакашвили, курировала социальные вопросы, в том числе медицину, прием граждан и прочие направления.

В августе 2015 года она получила украинское гражданство и заявила о намерении отказаться от российского. В сентябре 2016-го прошение Гайдар о выходе из российского гражданства поступило в МВД РФ.

В апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Гайдар своим внештатным советником.

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Теги: Мария Гайдар
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