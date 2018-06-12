Неизвестный мужчина захватил заложников в Париже

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Париже проходит операция по освобождению заложников, которых захватил неизвестный мужчина в 10-м округе города. Об этом сообщает Le Parisien .

По данным издания, злоумышленник захватил трех человек, в числе которых - беременная женщина. Вскоре он согласился отпустить одного заложника. Преступник утверждает, что у него с собой бомба и он вооружен пистолетом.

По данным BFM , он забаррикадировался в офисном помещении на первом этаже дома, куда он вошел, прикинувшись курьером. Мужчина требует встречи с послом Ирана во Франции.

Позднее Le Parisien уточнило, что преступник никого не отпускал. Вышедший из здания мужчина не находился в заложниках. Он столкнулся со злоумышленником в фойе, получил от него удар по лицу, однако после этого сумел выскочить на улицу.

Сейчас с захватчиком ведутся переговоры. На место происшествия стянуты наряды полиции и пожарные. Квартал, где произошел захват заложников, оцеплен.