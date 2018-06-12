Что произошло за день: вторник, 12 июня

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп подвел итоги своей первой встречи с Ким Чен Ыном, которая прошла сегодня утром (в ночь на вторник по Москве) в Сингапуре. Президент США назвал возможной отмену санкций в отношении КНДР и пообещал прекратить военные учения у Корейского полуострова. Американский президент явно остался доволен переговорами, которые он назвал "продуктивными и откровенными". Лидеры двух стран по итогам встречи подписали документ, в котором говорится о приверженности Пхеньяна полной денуклеаризации Корейского полуострова, а американская сторона пообещает предоставить гарантии безопасности Северной Корее в обмен на отказ от ядерного оружия.

- Жертвами столкновения частного катамарана и баржи на Волге в районе центральной набережной Волгограда стали 11 человек. По версии следствия, виновником происшествия был владелец катамарана, который игнорировал сигналы баржи. Кроме того, выяснилось, что он был пьян.

- В Москве скончался известный кардиохирург, научный руководитель отделения неотложной коронарной хирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского Яков Бранд. Церемония прощания состоится 15 июля.

- В Париже неизвестный мужчина ворвался в офис компании и захватил заложников. Злоумышленник утверждает, что у него с собой бомба, и требует встречи с послом Ирана. С ним ведутся переговоры.

- Боец ММА Джефф Монсон получил российский паспорт и тут же заявил, что прошел праймериз "Единой России" и готов идти на выборы в Красногорске.

- Новым главным тренером мадридского "Реала" станет главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги. Он начнет работать с клубом после завершения ЧМ-2018.