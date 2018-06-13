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У Лужников в Москве дополнительно ограничат движение транспорта

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В связи с церемонией открытия Чемпионата мира по футболу в районе Лужников в Москве в среду и четверг будут введены дополнительные ограничения для транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В соответствии с требованиями FIFА, чтобы упорядочить движение транспорта и организовать необходимые по стандарту пешеходные зоны, часть улиц вокруг спортивных объектов будет перекрыта. Местные жители, получившие пропуск в префектуре Центрального округа, смогут подъезжать к своим домам без ограничений", - сказал собеседник агентства.

Так, в связи с организацией пешеходной зоны 13 и 14 июня закроют проезд по улице Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы); улице Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы); в проектируемом проезде №2309 (от улицы Усачева до ул. Ефремова); по улице 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора); по 3-й Фрунзенской улице (от улицы Доватора до улицы Ефремова).

Кроме того, в межматчевые дни пешеходная зона будет организована на улице Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы 10-летия Октября); в проектируемом проезде №2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова); на улице 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора).

Также на весь период проведения ЧМ будет закрыт съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Новодевичью набережную.

В дни матчей съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона "Лужники" на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект будут закрыты.

Помимо этого, 13 и 14 июня на ряд улиц в районе Хамовники нельзя будет заехать без пропуска. Также в эти два дня автомобилям будет запрещено выезжать на Лужнецкий проезд, Новодевичью, Ростовскую, Саввинскую набережные и на улицу Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта).

На весь период проведения ЧМ улица Лужники и Лужнецкая набережная будут закрыты для проезда.

В ЦОДД добавили, что в связи с проведением церемонии открытия на ряде улиц также будет ограничена парковка.

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Теги: Москва, Россия
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